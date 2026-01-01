Совет по топонимике Перми утвердил установку новых памятных плит на Аллее Славы Установят четыре новые плиты

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

Совет по топонимике Перми поддержал предложение об установке четырёх памятных плит на Аллее Доблести и Славы. Планируется, что они появятся на эспланаде к Дню города. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин.

На «Аллее Славы» увековечат имена художника Евгения Широкова и главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова — Дмитрия Дическула. В тематической зоне «Историческая аллея» установят плиту, посвящённую 100-летию пермского балета, на «Аллее Труда» — 70-летию ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Кроме того, участники встречи утвердили название нового общественного пространства напротив печатной фабрики «Гознак» — от ул. Малкова до ул. Академика Вавилова. Скверу присвоят имя первого директора предприятия Анатолия Михаэлиса.

