Сквер у Пермской печатной фабрики могут назвать именем Анатолия Михаэлиса Он был первым директором предприятия

Олег Антонов

Новому скверу, расположенному по шоссе Космонавтов на участке от ул. Малкова до ул. Академика Вавилова могут присвоить имя Анатолия Михаэлиса. Такое предложение поступило в Общественный совет по топонимике при главе Перми.

Анатолий Михаэлис был первым директором Краснокамской, а затем и Пермской печатной фабрики Гознака.

фото с сайта biblioteki.perm.ru

Он родился 28 марта 1915 года в Моршанске Тамбовской губернии, окончил Московское фабрично-заводское училище Гознака, Московский полиграфический институт. В 1934—1938 годах работал гальванотипистом, в 1938—1939 годах — инженером ЦЗЛ, в 1939—1942 годах — заместителем главного эксперта в экспериментальном бюро Московской печатной фабрики Гознака, а затем начальником контрольно-технологической лаборатории.

В 1945 он стал главным инженером Краснокамской печатной фабрики Гознака, а в 1955 году — её директором.

В 1957 году стал руководителем строящейся Пермской печатной фабрики. Летом 1964 года предприятие официально ввели в строй, директором назначили Михаэлиса. Он руководил фабрикой вплоть до выхода на пенсию в 1989 году. При нём предприятие прошло коренное перевооружение и реконструкцию. Рядом с фабрикой возник большой жилой микрорайон с развитой инфраструктурой: построены дворец культуры, медпункт, детская музыкальная школа, почта, магазины, детские сады, пионерлагерь.

В 2001 году стал Почётным гражданином Перми.

Умер Анатолий Эмануилович Михаэлис 16 июля 2004 года. Похоронен на Северном кладбище.

В Совете по топонимике призывали жителей Перми направлять мнения по данным предложениям в департамент культуры и молодежной политики администрации города по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@perm.permkrai.ru.

