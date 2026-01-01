На эспланаде Перми хотят установить памятные плиты Евгению Сапиро и Георгию Чагину Предложения поступили в Общественный совет по топонимике

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступили предложения от инициативной группы по установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы на эспланаде.

Так, в тематической зоне «Аллея Славы» предлагается установить плиту в честь Георгия Чагина, доктора исторических наук, профессора Пермского государственного университета, исследователя и хранителя традиций народов Прикамья.

Ещё хотят увековечить память Евгения Сапиро, российского политика и государственного деятеля, учёного-экономиста, профессора.

Плиту предлагается установить народному художнику СССР Почётному гражданину Перми и Пермской области Евгению Широкову (в этом году ему исполнилось бы 95 лет).

Также на «Аллее Славы» хотят разместить плиты в честь Дмитрия Дическула, главного инженера Пермского моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова и Павла Соловьёва, выдающегося авиационного конструктора, основателя пермской конструкторско-технологической школы газотурбинного двигателестроения.

В тематической зоне «Историческая Аллея» может появиться плита к 100-летию со дня рождения пермского балета. Предлагаемый текст надписи: «1926 год — первый спектакль хореографической студии при Пермском городском театре (рождение пермского балета)». Там же памятную плиту предлагают установить в честь 150-летия со дня открытия Пермского Алексеевского реального училища — первого профессионального образовательного учреждения на Западном Урале (в настоящее время Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова)».

В тематической зоне «Аллея Труда» могут появиться плиты в честь 70-летия «Пермской научно-производственной приборостроительной компании». и 85-летия со дня основания Пермского телефонного завода «Телта».

В Совете по топонимике призывали жителей Перми направлять мнения по данным предложениям в департамент культуры и молодежной политики администрации города по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@perm.permkrai.ru.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.