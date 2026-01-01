Профильные службы в Прикамье заявили о полной готовности к паводку Небольшие подтопления не представляют серьёзной угрозы

МЧС России по Пермскому краю

Все профильные службы в Прикамье заявили о полной готовности к весеннему паводку. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам заседания краевого правительства. В зоне особого внимания находятся территории с высокими рисками, в том числе Александровский, Губахинский, Чусовской, Кудымкарский и Нытвенский округа.

«Заранее отработаны алгоритмы действий, проведены учения, проверены системы оповещения. Ситуацию круглосуточно контролируют 54 постоянных гидропоста и 120 временных водомерных постов по всему краю», — отметил глава региона.

В данный момент на реках Прикамья проведены работы по резке и чернению льда, продолжаются работы по укреплению берегов, модернизации гидротехнических сооружений. Специалисты проверяют состояние дамб и регулируют уровни воды на водохранилищах.

Губернатор обратил внимание, что весна в этом году пришла раньше обычного. В территориях зафиксированы небольшие подтопления, которые не представляют серьёзной угрозы. Ситуация развивается в штатном режиме, гидрометеослужба пока не прогнозирует сильного половодья. Минтербезу и минприроды поручено усилить работу по информированию жителей и держать ситуацию на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что в регионе фиксируются значительные подъёмы рек. Из-за паводка качество воды в реках Чусовой и Сылве ухудшилось.

