В Пермском крае из-за паводка ухудшилось качество воды в Чусовой и Сылве

Правительство Пермского края

Весеннее половодье привело к ухудшению качества воды в реках Чусовая и Сылва. Несмотря на это, жители Перми продолжают получать питьевую воду, соответствующую установленным стандартам. Об этом пишет газета «Пятница».

В компании объяснили, что сезонное повышение мутности, цветности и микробиологических показателей в реках — явление традиционное для паводкового периода. В связи с этим Чусовской водозабор и фильтровальная станция в Новых Лядах переведены на усиленный режим работы. Сотрудники предприятий обеспечивают круглосуточный контроль: пробы воды отбираются ежечасно, мониторинг осуществляется по 70 физико-химическим и 11 микробиологическим параметрам. Для повышения эффективности очистки увеличены дозы реагентов, при этом их остаточные концентрации находятся под постоянным наблюдением.

Благодаря принятым мерам паводковая ситуация не сказывается на качестве питьевой воды в домах пермяков. Процесс водоподготовки остаётся под контролем специалистов «НОВОГОР-Прикамье» и органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.