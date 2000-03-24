Река Обва в Прикамье вышла из берегов

Фото: Администрация Карагайского муниципального округа

В Карагайском муниципальном округе зафиксирован подъем уровня реки Обва: информация об этом появилась в социальных сетях от местных жителей. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Очевидцы опубликовали видеоматериалы, на которых видно, что вода полностью покрыла территорию сельского пляжа. По словам одного из жителей, в связи с разливом реки существует риск подтопления жилых строений, расположенных на улице Сплавной.

Администрация муниципалитета обратилась к населению с просьбой оперативно информировать экстренные службы о фактах подтопления по следующим контактам ЕДДС:

— 8-342-973-17-09;

— 3-24-00;

— 112;

— 7-991-818-19-18.

Напомним, что ранее в регионе уже фиксировались последствия паводка: в деревне Качка из-за разлива одноименной реки частично затоплена территория. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, актуальным на 6 апреля, вода покрыла 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка автодорог и один мост.

