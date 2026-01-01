В Перми показали концепцию развития квартала, где раньше стоял «дом с Есениным» Здесь появятся жильё и социальные объекты

Фото: соцсети Павла Черепанова

Советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов опубликовал в своих соцсетях визуализацию проекта застройки квартала в центре Перми, где ранее находился долгострой с портретом Есенина. Речь идёт о территории в границах улиц Куйбышева, Пушкина, Луначарского и пр. Комсомольского.

«Делюсь концепцией обновления территории между улицами Куйбышева, Пушкина, Луначарского и Комсомольским проспектом. Площадь участка составляет более 3 га. Важно, чтобы инвестор не просто построил жильё и социальные объекты, но и гармонично освоил пространство в соответствии с исторической средой города», — поделился депутат.

Ранее концепция развития квартала была рассмотрена на Градсовете. Как писал «Новый компаньон», здесь будут созданы общественные пространства, разноэтажные жилые дома, бизнес-центр, рестораны, торговые галереи, спортивно-оздоровительный центр с бассейном длиной 25 м, наземный и подземный паркинги и детская поликлиника на 200 посещений в смену.

Напомним, договор о КРТ участка был заключён в июле 2024 года с ООО СЗ «Квартал 137» бизнесмена Станислава Господарова. Летом 2024 года комиссия по ПЗЗ одобрила заявление застройщика о дополнении перечня разрешённых видов его использования видами "для парковки" и "для объектов образования предпринимательства".

