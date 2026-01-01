В центре Перми построят бассейн и детскую поликлинику Проект обсудили на Градсовете

Константин Долгановский

На Градсовете обсудили проект комплексного развития территории (КРТ) в центре Перми. Многофункциональный квартал площадью более 3 га расположится между улицами Куйбышева, Пушкина, Луначарского и Комсомольским проспектом (там раньше находился «дом с Есениным»).

Девелопер совместно с историками, архитекторами и специалистами Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края работает над концепцией территории.

Это позволило гармонично вписать новые объекты в исторический облик города. По словам начальника Госинспекции по ОКН Анны Князевой, в прошлом году из-за изменений Правительством РФ требований к зонам охраны памятников эта территория была повторно проанализирована. Зоны охраны были сокращены, так как смежная территория не имеет исторической ценности.

«Для меня важно, чтобы визуальное восприятие объекта было сохранено. Силуэтная застройка подчеркивает объекты культурного наследия, а проницаемость кварталов создает ощущение легкости и архитектурной связи», — подчеркнула она.

На территории будут созданы общественные пространства, разноэтажная жилая застройка, бизнес-центр, рестораны, торговые галереи, спортивно-оздоровительный центр с бассейном длиной 25 м, а также наземный и подземный паркинги. Кроме того, планируется строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену.

Генеральный директор ООО СЗ «Квартал 137» Станислав Господаров отметил, что создание нового многофункционального квартала преобразит часть центра города. Он подчеркнул необходимость реновации и создания комфортных условий для жизни. Проект объединяет историческую стилистику и современные архитектурные формы, что позволяет сохранить единое архитектурное лицо города.

