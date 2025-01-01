Алёна Бронникова На месте дома с Есениным в Перми разрешат строить объекты образования Застройщик попросил дополнить перечень основных видов использования участка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по ПЗЗ 8 июля рассмотрела заявление ООО «СЗ «Квартал 137» о дополнении перечня разрешённого вида использования земельного участка в центре Перми. Застройщик реализует проект комплексного развития территории (КРТ) на месте дома с Есениным.

Заявлением предлагается дополнить перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны КРТ-12 видами разрешённого использования: «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Образование и просвещение (3.5)» и «Предпринимательство (4.0)».

Напомним, договор о КРТ участка в границах улиц Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольского проспекта в Перми был заключён в июле 2024 года с ООО СЗ «Квартал 137» бизнесмена Станислава Господарова. На территории в 33,5 тыс. кв. м планируется построить жилые дома высотой до 24 этажей, детскую поликлинику на 200 посещений в смену; также среди разрешённых видов использования указаны стоянка транспортных средств и площадки для занятий спортом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.