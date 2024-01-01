Заключён договор о КРТ на месте дома с Есениным в центре Перми Здесь возведут жилой дом, детскую поликлинику и сквер Поделиться Твитнуть

Прорабатывается вопрос комплексного развития территории, ограниченной улицами Куйбышева, Луначарского и Пушкина, где раньше был расположен «Дом с Есениным»

Константин Долгановский

Для реновации территории, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Луначарского, пр. Комсомольским и ул. Пушкина в Перми, краевые власти по инициативе ООО СЗ «Квартал 137» заключили договор о комплексном развитии территории. Девелопер приступит к освоению площадки после согласования всех параметров с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом сообщили в минимущества региона.

В ведомстве сообщили, что на территории в 33,5 тыс. кв. м застройщик планирует возвести жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для размещения в них детской поликлиники, которая будет рассчитана на 200 посещений в смену (помещения для поликлиники девелопер обязан будет передать в краевую собственность), капитально отремонтировать части дорог по улицам Пушкина, Куйбышева и Луначарского, создать внутри квартала бульварную часть с двумя благоустроенными территориями (первая расположится на углу улиц Куйбышева и Луначарского, вторая разместится внутри квартала).

«Для общественных пространств девелопер создаст малые архитектурные формы, в числе которых планируется уникальное сооружение, связанное с событием из истории Прикамья. Созданные архитектурные конструкции будут переданы в собственность Перми. Общественные пространства и сооружения прорабатываются совместно с пермскими архитекторами и историками для сохранения и гармоничного размещения зданий вблизи объектов культурного наследия в центре Перми», — добавили в министерстве.

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