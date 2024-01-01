Алёна Бронникова Участок на месте дома с Есениным в Перми разрешили застроить 24-этажными домами Территорию в центре города будут развивать комплексно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке в границах улиц Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольского проспекта в Перми, где раньше находился дом с портретом Есенина, разрешили строительство домов высотой до 24 этажей. Это следует из постановления краевого правительства от 31 октября.

Документом вносятся изменения в Правила землепользования и застройки Перми в части определения границ двух участков, где запланировано комплексное развитие территории (КРТ), основных видов разрешённого использования и предельных параметров застройки. Речь также идёт о квартале в м/р Водники.

На участке в центре Перми постановлением разрешается многоэтажная жилая застройка с предельной высотой зданий в 27 этажей, в том числе трёх подземных, но не более установленных для территории объектов культурного наследия. Также в перечень основных видов разрешённого использования вошли здравоохранение (предельная высота объектов до пяти этажей), стоянка транспортных средств (до пяти этажей, в том числе трёх подземных), обеспечение занятий спортом в помещениях (до трёх этажей), площадки для занятий спортом, коммунальное обслуживание и территории общего пользования. Плотность застройки — 57 тыс. кв. м на га.

Договор о КРТ был заключён в июле с ООО СЗ «Квартал 137». На территории в 33,5 тыс. кв. м запланировано строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями для размещения в них детской поликлиники на 200 посещений в смену.

Второй участок в м/р Водники между улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской будет развивать ООО «СЗ «Берёзовая роща». Здесь будет разрешено возведение многоэтажных жилых домов высотой до 22 этажей, а также благоустройство территории, создание площадок для занятий спортом и территории общего пользования.

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