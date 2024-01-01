Зарина Ситдикова В Перми один из кварталов в микрорайоне Водники будут развивать комплексно На публичные слушания проект выноситься не будет Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Пермская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки одобрила заявление ООО «Специализированный застройщик «Берёзовая роща» об установлении границ комплексного развития территории (КРТ-11) для земельного участка в м/р Водники.

Площадка расположена между улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской. По данным министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, здесь будут построены многоэтажные жилые дома, создана территория общего пользования и зоны благоустройства, появятся площадки для отдыха и занятий спортом. Проект также предусматривает возведение подземной автостоянки.

Договор КРТ был подписан с администрацией Перми по инициативе правообладателя. В рамках документа в указанном квартале будет создан сквер и обустроено плоскостное спортивное сооружение. После строительства они будут переданы на баланс муниципалитету.

Кроме того, застройщик обязуется установить элементы благоустройства на участках улиц Батумской и Оханской, а также построить дорогу на ул. Парусной, которая сейчас отсутствует.

Как отметили в региональном минимущества, данная территория попадает в границы действия архитектурно-градостроительного облика (АГО), то есть требует согласования по внешнему облику: цветовым, объёмно-планировочным, композиционным и пр. решениям.

Завершить освоение территории планируется в 2027 году.

Комиссия по ПЗЗ приняла заявление без публичных слушаний.

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