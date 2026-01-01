Росреестр поставил на кадастровый учёт новую поликлинику на Гайве в Перми Учреждение рассчитано на 200 посещений в смену

Фото: правительство Пермского края

Четырёхэтажное здание новой поликлиники в м/р Гайва в Перми 31 марта было поставлено на государственный кадастровый учёт. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Объект расположен по ул. Писарева, 56, стр 8. Его общая площадь составляет 5,2 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 200 посещений в смену. В нём оборудуют кабинеты участковых-терапевтов и узких специалистов, лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения и административно-хозяйственная часть, а также отделение женской консультации с дневным стационаром.

Как сообщал «Новый компаньон», проектная документация поликлиники на территории действующей больницы Архангела Михаила получила положительное заключение государственной экспертизы в 2024 году. В январе 2026-го губернатор сообщил о том, что строительные работы на объекте подходят к завершению. На тот момент подрядчик выполнял внутреннюю отделку помещений и пусконаладку инженерных систем.

