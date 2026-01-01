В поликлинике на улице Писарева в Перми завершаются строительные работы Объект должен быть сдан в I квартале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Пемрского края

Глава региона Дмитрий Махонин посетил новую поликлинику по ул. Писарева, 56 в Орджоникидзевском районе Перми, где завершаются строительные работы. Ожидается, что приём пациентов начнётся этим летом. Новое здание сможет обслуживать до 200 человек в смену. Проект финансируется из краевого бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По информации подрядчика, сейчас идёт внутренняя отделка помещений и пусконаладка инженерных систем. Завершено благоустройство прилегающей территории, а краевой центр закупок активно работает над комплектацией медоборудованием и мебелью.

Строительство нового корпуса четырёхэтажной поликлиники Больницы Архангела Михаила значительно улучшит качество медицинской помощи в Орджоникидзевском районе. Учреждение спроектировано с учётом современных стандартов и объединит всех необходимых медицинских работников: от терапевтов до узких специалистов.

В здании будут оборудованы рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения, травмпункт. В нём также появится отделение женской консультации с дневным стационаром.

Дмитрий Махонин указал подрядчику на некоторые аспекты качества работ. Исполнитель учёл замечания главы региона и обозначил сроки. Объект должен быть сдан в I квартале 2026 года.

Напомним, за последние три года в регионе было построено девять поликлиник, включая объекты в Сиве, Углеуральском, Чусовом, Осе, Юрле и Полазне.

