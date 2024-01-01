Зарина Ситдикова Проект новой пермской поликлиники на Гайве прошёл госэкспертизу Новое медучреждение планируется сдать в 2026 году Поделиться Твитнуть

Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию новой поликлиники по ул. Писарева, 56 в м/р Гайва. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Глава региона добавил, что проекту также выдано разрешение на строительство.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», лечебное учреждение будет построено на земельном участке на территории действующей больницы Архангела Михаила. По словам губернатора, на площадке уже проведены подготовительные работы.

Новая поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. В ней разместят кабинеты участковых терапевтов и других врачей, рентгено-диагностическое отделение, травмпункт, кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения. В лечебном корпусе также планируется открыть отделение женской консультации с дневным стационаром.

Объект включён в Адресную инвестиционную программу Пермского края и в национальный проект «Здравоохранение» со сроком реализации в 2026 году.

В минувшем месяце был выбран подрядчик для строительства второй поликлиники в Орджоникидзевском районе. Она будет расположена на другом берегу, в м/р КамГЭС. Лечебное учреждение по ул. Лобачевского, 26 планируется сдать в следующем году.

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