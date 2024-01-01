Новую поликлинику в Перми построит подрядчик из Татарстана за 728 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству поликлиники в микрорайоне Молодёжный Орджоникидзевского района Перми. Работы за 727,7 млн руб. выполнит ООО «Фортэкс» (Татарстан). Об этом сообщили в минзакупок.

Трёхэтажное здание площадью около 5 тыс. кв. м появится по адресу: ул. Лобачевского, 26 (на территории действующего больничного комплекса). Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, при ней появится женская консультация и дневной стационар. Начать строительство объекта планируется в 2024 году, а закончить — в конце 2025-го.

«Построить объект планируется в рамках краевой Адресной инвестиционной программы и национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время ожидается заключение контракта», — отметили в пресс-службе краевого правительства.

В Министерстве строительства региона добавили, что проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы.

ООО «Фортэкс» ранее уже занималось строительством крупных социальных объектов. Например, компания построила стационар Пермской краевой психиатрической больницы и краевую музыкальную школу.

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