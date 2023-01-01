Олег Антонов Краевые власти оценили строительство новой поликлиники на Гайве в 587 млн рублей Исполнитель должен сдать объект в мае 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Краевые власти объявили открытый конкурс на поиск подрядчика по строительству поликлиники в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми. Информация появилась на портале госзакупок. Заявки принимаются до 5 сентября, подрядчика определят 8 сентября.

Новое лечебное учреждение будет построено на земельном участке площадью 44,5 тыс. кв. м. по адресу ул. Писарева, 56, рядом с больницей Архангела Михаила.

Начальная (максимальная) цена контракта — 587 млн руб. Работы должны начаться 19 сентября этого года, до октября 2024 года предполагается завершить проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации, а стройка должна закончиться в мае 2026 года.

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