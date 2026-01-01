Средняя цена на автомобили с пробегом в Пермском крае выросла до 1,15 млн рублей Рост за месяц составил 4,8%

Константин Долгановский

В марте средняя цена на автомобили с пробегом в Пермском крае составила 1,15 млн руб., что выше февральского показателя на 4,8%. По данным «Авто.ру Бизнес», корректировка цен на рынке подержанных автомобилей не старше 15 лет наблюдается на фоне сокращения объёма предложения. Объём предложения вырос только на китайские бренды (+8% к февралю и год к году).

«Меньше 1% составил рост средней цены отечественного автомобиля по итогам первого весеннего месяца относительно февральских значений, достигнув 733 тыс. руб. Почти на 2%, до 2,39 млн руб., увеличилась средняя стоимость иномарки, исключая модели китайских производителей», — рассказали в компании.

Китайские модели подорожали на 2%, до 2,26 млн руб. При этом их средний возраст составил менее пяти лет, тогда как остальные иностранные автомобили на рынке старше фактически в два раза.

Ряд моделей подержанных машин в марте подешевел. Сильнее всего Porsche Cayenne (-5,9%, до 2,31 млн руб.), Lexus RX (-5,6%, до 4,16 млн руб.) и Volkswagen Jetta (-5,5%, до 997 тыс. руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что средний срок автокредитов на новые и подержанные автомобили в феврале 2026 года в Пермском крае достиг 6,24 лет. Это на 12,8% больше, чем годом ранее, когда он составлял 5,53 года.

