Средняя стоимость подержанного автомобиля в Пермском крае составила 1,09 млн рублей Ряд популярных моделей выросли в цене, некоторые подешевели

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали рынок подержанных автомобилей в Пермском крае за февраль 2026 года и выяснили, что средняя стоимость таких машин осталась на уровне января — 1,09 млн руб. При этом в регионе произошло заметное снижение цен на некоторые популярные модели Daewoo, Geely и Renault.

За последний месяц предложение автомобилей с пробегом не старше 15 лет сократилось на 4%. Средняя стоимость второй месяц подряд растёт. Наименьший рост отмечен среди отечественных автомобилей — всего 1%, до 729 тыс. руб. Иные иномарки подорожали на 3%, до 2,35 млн руб. (за исключением китайских моделей). Цены на китайские автомобили увеличились почти на 5%, превысив 2,2 млн руб. впервые.

Таким образом, средняя стоимость подержанного авто в Пермском крае в феврале 2026 года осталась неизменной по сравнению с январём и составила 1,09 млн рублей, по информации от Авто.ру Бизнес.

Среди моделей, которые подешевели больше всего, оказались Daewoo Nexia (-10,8%, до 162 тыс. руб.), Geely Emgrand EC7 (-10,1%, до 370 тыс. руб.), Renault Sandero (-6%, до 917 тыс. руб.), Volkswagen Tiguan (-5,7%, до 2,4 млн руб.) и Skoda Rapid (-5,3%, до 934 тыс. руб.).

