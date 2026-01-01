В феврале средний срок автокредита в Пермском крае превысил 6 лет

Константин Долгановский

Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок автокредитов на новые и подержанные автомобили в феврале 2026 года в Пермском крае достиг 6,24 лет. Это на 12,8% больше, чем в феврале 2025 года (тогда он составлял 5,53 года).

Этот показатель в РФ увеличивается уже десять месяцев подряд и является самым высоким с начала 2024 года.

Самые длительные средние сроки автокредитов среди 30 регионов-лидеров по автокредитованию в феврале 2026 года были зафиксированы в Краснодарском крае (6,52 года), Ставропольском крае (6,48 года), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,33 года). Наименьшие средние сроки автокредитов в топ-30 регионов показали Москва (5,37 года), Санкт-Петербург (5,55 года) и Московская область (5,63 года).

Наиболее значительный рост среднего срока автокредитов по сравнению с февралем 2025 года среди регионов-лидеров был отмечен в Чувашской Республике (+24,3%), Санкт-Петербурге (+24,3%), Белгородской области (+23,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков, не превышая 50%, за счёт снижения ежемесячных платежей. Однако спрос на автокредиты и аппетит банков к риску в начале 2026 года остаются низкими из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, роста цен на автомобили и сокращения акций и скидок автопроизводителями и дилерами. В связи с этим банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков.

