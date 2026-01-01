Погибшая в Прикамье педагог Олеся Багута была победительницей конкурса «Учитель года» Она скончалась после нападения 17-летнего подростка

Скриншот видео канала "ИнфоТВ"

В Добрянке сегодня трагически погибла Олеся Петровна Багута — педагог с более чем 30-летним стажем, преподававшая русский язык и литературу. В 2018 году Олеся Багута стала победителем районного конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Коллеги и ученики вспоминают её как человека, который всегда был открыт новому, сам постоянно учился и делился этим с детьми. Особую ценность для неё имела победа в детском жюри, что она считала главным признанием своей работы.

«Я, видимо, из категории литераторов, потому что очень люблю литературу и с удовольствием веду старшие классы... Сейчас настоящий всплеск новой литературы, я сама осваиваю её и выхожу с этим к ребятам», — рассказывала Олеся Петровна в одном из интервью.

Олеся Багута — потомственный педагог, дочь школьного учителя Тамары Николаевны Багуты. Её вклад в образование и воспитание детей высоко ценили как коллеги, так и ученики. В 2020 году педагога наградили Благодарственным письмом главы Добрянского городского округа.

В соцсетях Добрянки местные жители делятся воспоминаниями об учительнице и выражают скорбь в связи с её гибелью.

Напомним, жизнь Олеси Багуты оборвалась 7 апреля, когда на неё у школы напал 17-летний подросток, ученик-второгодник из 9 класса. Он нанёс ей несколько ножевых ранений, от которых женщина позже скончалась в больнице.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.