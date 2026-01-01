Топ-менеджер «Уралкалия» подал заявку на праймериз «Единой России» Олег Калинский выдвинул свою кандидатуру в Госдуму по Кудымкарскому округу № 65 Поделиться Твитнуть

Фото: "Единая Россия | ПРИКАМЬЕ"

Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», депутат заксобрания Прикамья Олег Калинский 7 апреля подал заявку на праймериз «Единой России» в 2026 году. По информации пресс-службы регионального отделения партии, он выдвинул свою кандидатуру по Кудымкарскому одномандатному избирательному округу № 65.

«На предварительное голосование «Единой России» заявился Олег Калинский. Депутат Заксобрания Пермского края будет бороться за право выдвижения на выборах в Госдуму по Кудымкарскому одномандатному избирательному округу № 65», — сообщается в публикации.

В Законодательное собрание Пермского края Олег Калинский был избран в сентябре 2024 года по одномандатному избирательному округу № 12 вместо ушедшего из жизни президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова. Входит в состав комитета по бюджету.

Ранее на праймериз заявился действующий депутат Госдумы РФ Роман Водянов по Чусовскому одномандатному округу № 63. В этом году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

