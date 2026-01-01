Депутат Госдумы от Пермского края подал заявку на праймериз «Единой России» Роман Водянов выдвинул свою кандидатуру по Чусовскому округу № 63 Поделиться Твитнуть

Роман Водянов

Михаил Пономарёв

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Роман Водянов 31 марта подал заявку на праймериз «Единой России» в 2026 году. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, он выдвинул свою кандидатуру по Чусовскому одномандатному избирательному округу № 63.

Выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам 2026 года в Госдуму продлится до 30 апреля. Само голосование состоится с 25 по 31 мая.

Роман Водянов является депутатом Госдумы VIII созыва с 2021 года, избран по избирательному округу № 59 (Чусовской — Пермский край). Входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции. Депутатскую деятельность ведёт с 2013 года — сначала в Совете депутатов Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района, затем Земском собрании Пермского муниципального района, с 2016 по 2021 год — в Законодательном собрании Пермского края.

