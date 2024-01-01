Алёна Бронникова В парламенте Пермского края вручили удостоверения двум депутатам В состав ЗС вошли Олег Калинский и Ольга Суднева Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В парламент Прикамья вошли два новых депутата, представляющих партию «Единая Россия». На пленарном заседании председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих вручил Олегу Калинскому и Ольге Судневой удостоверения депутатов.

Олег Калинский стал победителем на довыборах депутата краевого парламента четвёртого созыва по избирательному округу № 12, набрав 49,2% голосов. Известно, что он войдёт в состав комитета по бюджету. Ольга Суднева набрала 58,13% голосов на довыборах по избирательному округу № 20. Она войдёт в состав комитета по государственной политике и местному самоуправлению.

Новые депутаты были избраны в краевой парламент по результатам дополнительных выборов, которые состоялись в регионе 6-8 сентября. В эти дни выборные кампании также прошли в ряде муниципалитетов. Из 371 распределённого мандата большинство досталось единороссам (306 мандатов).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.