Из Перми в Узбекистан можно будет улететь напрямую до конца октября Ранее полётная программа продлевалась до апреля

Константин Долгановский

Авиаперевозчики продлили полётную программу между Пермью и Узбекистаном. Улететь напрямую из Прикамья в Узбекистан и Наманган и обратно теперь можно будет до конца октября. Ранее полётная программа продлевалась до апреля.

В Ташкент авиарейсы запланированы до 27 апреля по понедельникам — время вылета из аэропорта Большое Савино в 16:25, прилёта в Большое Савино — 23:40 (по пермскому времени). В мае, начиная с 3-го числа, рейсы будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Перми — в 06:40, возвращение в Пермь — в 14:00. Затем с 5 июня по 23 октября самолёты будут осуществлять перевозки по пятницам с вылетом из Перми в 14:00, возвращением — в 21:25.

Перелёты в столицу Узбекистана выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолётах Bombardier. Время в пути займёт от трёх до трёх с половиной часов.

По маршруту Пермь—Наманган перевозки осуществляют «Узбекские авиалинии». Как стало известно «Новому компаньону», полётная программа запланирована до 18 октября. Самолёты Airbus будут летать по воскресеньям, время в пути составит около трёх с половиной часов. В Перми судно будет приземляться в 13:05, обратно будет вылетать в 15:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания Red Wings объявила о продлении своей полётной программы из Перми в Батуми (Грузия). Авиарейсы запланированы до 21 октября 2026 года.

