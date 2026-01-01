Перевозчик продлил полёты из Перми в Грузию до конца октября Рейсы должны возобновиться в июне Поделиться Твитнуть

Компания Red Wings объявила о продлении своей полётной программы из Перми в Батуми. Если ранее полеты планировали завершить 30 сентября, то теперь последний рейс назначен на 21 октября 2026 года. Об этом пишет «Рифей».

Частота полётов осталась прежней — раз в неделю, по средам. Полеты стартуют с 3 июня, а продолжительность каждого рейса составит три часа. Направление будет обслуживать самолёт Superjet.

Напомним, прямые авиарейсы из России в Грузию после четырёхлетнего перерыва возобновились в мае 2023 года. Они были прерваны указом Владимира Путина с июля 2019 года на фоне непрекращающихся протестов в Тбилиси и антироссийских заявлений грузинских властей.

Последний рейс из Перми в Батуми был выполнен авиакомпанией «Победа» 6 июля 2019 года.

