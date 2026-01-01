В расписании аэропорта Перми появился рейс в Грузию Полёты могут возобновиться в июне 2026 года Поделиться Твитнуть

В расписании пермского аэропорта появился рейс в Батуми (Грузия), который будет выполнять авиакомпания Red Wings.

Полётная программа стартует 3 июня, а завершится 30 сентября. Направление будет обслуживать самолёт Superjet. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам.

Напомним, прямые авиарейсы из России в Грузию после четырёхлетнего перерыва возобновились в мае 2023 года. Они были прерваны указом Владимира Путина с июля 2019 года на фоне непрекращающихся протестов в Тбилиси и антироссийских заявлений грузинских властей.

Последний рейс из Перми в Батуми был выполнен авиакомпанией «Победа» 6 июля 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.