Прямые перелёты из Перми в Узбекистан продлили до конца апреля Ранее полётная программа продлевалась до марта

Зарина Ситдикова

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, рейсы из Перми в Ташкент (Узбекистан) продлили до 27 апреля 2026 года. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять еженедельные полёты по понедельникам. До 23 марта вылеты из Перми будут осуществляться в 13:45, с 30 марта — в 16:25.

Первым на информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Издание отмечает, что время в пути составит 3 часа 20 минут. Пассажиров будут перевозить на самолётах Bombardier.

Обратный рейс из Ташкента в Пермь будет возвращаться также по понедельникам, до 23 марта — в 21:30, с 30 марта по 27 апреля — в 23:40.

Кроме того, в ноябре 2025-го Uzbekistan Airways продлила программу полётов в Наманган до 18 октября 2026 года. Перелёт займёт 3 часа 30 минут, тип воздушного судна — Airbus.

Ранее «ЮВТ Аэро» продлевал полётную программу до 23 марта 2026 года.

