Авиасообщение между Пермью и Ташкентом продлится до весны 2026 года Полётная программа стартовала в мае 2025 года

Константин Долгановский

Авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» решил продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь—Ташкент. Согласно обновленной информации, размещенной в расписании пермского аэропорта, полёты будут осуществляться до 23 марта 2026 года по понедельникам.

Напомним, первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая 2025 года почти с полной загрузкой. На борту самолёта было занято 90% посадочных мест. Изначально предполагалось завершить программу полётов в конце августа, однако в июле было принято решение о продлении рейса до 20 октября. Затем полёты продлили до конца года. Средний процент заполняемости самолётов, выполняющих рейсы в Ташкент, превышает 80%.

Ранее сообщалось, что «Узбекские авиалинии» продлили полётную программу из Перми в Наманган до 22 марта следующего года.

