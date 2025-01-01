Авиарейсы из Перми в Ташкент продлили до конца года Первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» решил продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь-Ташкент. Согласно обновленной информации, размещенной в расписании пермского аэропорта, полёты будут осуществляться до 29 декабря по понедельникам.

Напомним, первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая почти с полной загрузкой. На борту самолёта было занято 90% посадочных мест. Изначально предполагалось завершить программу полётов в конце августа, однако в июле было принято решение о продлении рейса до 20 октября. Средний процент заполняемости самолётов, выполняющих рейсы в Ташкент, превышает 80%.

Ранее сообщалось, что «Узбекские авиалинии» продлили полётную программу из Перми в Наманган до 22 марта следующего года. Такие данные следуют из расписания аэропорта Большое Савино.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.