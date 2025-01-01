Первый рейс из Перми в Ташкент вылетел почти с полной загрузкой Полётная программа рассчитана до 25 августа Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой аэропорта Большое Савино

Первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая почти с полной загрузкой. На борту самолёта было 90% посадочных мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», прямые авиарейсы из Перми в Ташкент осуществляет авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Самолёты в столицу Узбекистана будут выполняться по понедельникам каждую неделю до 25 августа. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Обратные рейсы запланированы с 13 мая по 26 августа.

Рейсы выполняются на коммерческой основе, без привлечения государственных субсидий. В настоящее время компания из Перми можно улететь ещё в один город Узбекистана — Наманган. Еженедельные перелёты совершают судна перевозчика «Узбекские авиалинии».

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