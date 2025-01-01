В расписании пермского аэропорта появились рейсы до Ташкента Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло аэропорта «Пермь», авиакомпания «ЮВТ-Аэро» с 12 мая начинает осуществлять прямые авиарейсы № 705 по маршруту Пермь — Ташкент. Планируется, что полёты будут выполняться еженедельно (по понедельникам), с вылетом в 23:10, до 25 августа. Для перелётов будет использоваться самолёт Bombardier, а время в пути составит 3 часа 20 минут.

Обратные рейсы № 706 будут прилетать в Пермь с 13 мая по 26 августа по вторникам в 7:10.

Генеральный директор «ЮВТ-Аэро» заявлял, что рейсы будет выполняться на коммерческой основе без привлечения государственных субсидий.

В настоящее время компания «Узбекские авиалинии» осуществляет еженедельные рейсы из Перми в Наманган (Узбекистан) по воскресеньям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что первый в 2025 году рейс из Перми в Минск улетел заполненным на 85%. На апрельские рейсы места раскупили на 66%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.