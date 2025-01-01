Первый в 2025 году рейс из Перми в Минск улетел заполненным на 85% На апрельские рейсы места раскупили на 66% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый в этом году самолёт из Перми в Минск улетел заполненным на 85%. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.

Этим рейсом улетели 93 человека. Если же говорить об общем проценте выкупленных мест на весь апрель, то показатель достиг 66%, говорят в региональном минтрансе.

Напомним, авиасообщение между Пермью и Минском возобновилось с 1 апреля. Данное направление будет доступно до конца октября, приобрести билеты можно на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. Полёты будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Перевозчиком выступает авиакомпания «Икар», использующая самолёты Embraer-190 вместимостью 110 человек.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в расписании пермского аэропорта может появиться рейс в Ташкент. В планах проводить по одному рейсу в неделю, начиная с 12 мая.

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