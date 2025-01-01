С 1 апреля возобновляются авиарейсы Пермь—Минск Полётная программа будет действовать до конца октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля из Перми возобновляется авиасообщение с Минском. Отправление первого рейса из аэропорта Большое Савино запланировано на 12:35. Сейчас пассажиры проходят регистрацию и сдают багаж.

Данное направление будет доступно до конца октября, приобрести билеты можно на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. Полёты будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Перевозчиком выступает авиакомпания «Икар», использующая самолёты Embraer-190 вместимостью 110 человек.

«Запуск этого направления символично совпадает с важной датой — 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. В этот день почти 30 лет назад президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, который укрепил политическое и экономическое партнёрство», — прокомментировали событие в Министерстве транспорта Пермского края.

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