В расписании аэропорта может появиться рейс из Перми в Ташкент Перевозчик планирует выполнять по рейсу в неделю с 12 мая по 28 августа Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» изучает перспективы запуска авиарейсов из Перми в Ташкент и обратилась к руководству пермского аэропорта с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предполагается, что рейсы будут осуществляться на самолётах CRJ 200 канадского производства, вмещающих 50 пассажиров. Перевозчик планирует выполнять один рейс в неделю с 12 мая по 28 августа.

Отмечается, что «ЮВТ Аэро» ещё в прошлом году получила разрешение на выполнение трёх еженедельных рейсов из пермского аэропорта в Ташкент. По словам генерального директора авиакомпании Петра Трубаева, это будет регулярный коммерческий рейс без субсидий. Он также отметил, что данное направление является перспективным из-за отсутствия конкуренции со стороны других авиакомпаний. Предполагается, что рейсы будут востребованы как среди туристов, так и среди граждан Узбекистана, работающих в России.

Руководство пермского аэропорта информацию пока не прокомментировало.

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