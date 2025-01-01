Прямые рейсы из Перми в Ташкент продлены до конца октября Изначально программа полётов была рассчитана до 25 августа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На сайте аэропорта Перми Большое Савино появилась информация о продлении рейсов авиаперевозчика «ЮВТ Аэро» по маршруту Пермь—Ташкент. Полёты по данному направлению по понедельникам на самолётах Bombardier будут выполняться до 20 октября.

Напомним, изначально планировалось, что программа полётов, начатая в мае, завершится в конце лета (25 августа).

Как рассказал изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор компании «ЮВТ Аэро» Пётр Трубаев, данное направление является экономически выгодным, в связи с чем рассматривается возможность продолжения полётов вплоть до новогодних праздников. Он также отметил, что в среднем загрузка рейса в столицу Узбекистана составляет более 80%.

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