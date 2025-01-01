Продлена полётная программу из Перми в Наманган Время в пути составляет три с половиной часа Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

«Узбекские авиалинии» продлили полётную программу из Перми в Наманган до 22 марта следующего года. Такие данные следуют из расписания аэропорта Большое Савино.

Полёты выполняются по воскресеньям, один раз в неделю. Время пути составит 3 часа 30 мин. Воздушное судно отправляется из пермского аэропорта в 15:00 и прибывает в Наманган в 18:30.

Пассажиры летают на самолётах Airbus 320.

Стоимость билета на ближайший рейс до Намангана (3 августа) составляет 35 923 руб.

Напомним, ранее из Перми запустили прямые авиарейсы Ташкент. Их осуществляет авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Рейсы в столицу Узбекистана выполняются по понедельникам каждую неделю до 25 августа. Время в пути — 3 часа 20 минут.

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