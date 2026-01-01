Проект реставрации ОКН «Королёвские номера» в Перми прошёл госэкспертизу Документ разрабатывался почти два года

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Как стало известно «Новому компаньону», научно-проектная документация по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера» по ул. Сибирской, 5 в Перми прошла госэкспертизу. Положительное заключение получено 1 апреля 2026 года.

Подготовкой документа ещё с июня 2024 года занималось пермское ООО «Союз ПС». Компания выиграла конкурс, и с ней был заключён контракт на 3,867 млн руб. Документацию должны были разработать к декабрю 2024 года, однако исполнение контракта несколько раз откладывалось. На подрядчика начислялись пени и штрафы.

Согласно техзаданию, исполнитель должен был разработать противоаварийные и консервационные мероприятия, план ремонта и реставрации.

Напомним, в этом здании в 20 веке размещалась гостиница. В 1918 году здесь жил великий князь Михаил Романов, в 20-е годы останавливался поэты В.В. Маяковский, В.С. Луговской и др.

Как ранее поясняла «Новому компаньону» директор Культурно-просветительского центра Мария Федотова, в здании по ул. Сибирской, 5 планируется организовать постоянную музейную экспозицию, посвящённую пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых.

