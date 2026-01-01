Власти Перми снова ищут подрядчика для обслуживания платных парковок Стоимость работ оценили в 4 млн рублей

Олег Антонов

Пермская дирекция дорожного движения ищет подрядчика для обслуживания платных парковок в Перми. Работы включают в себя летнее и зимнее содержание, в частности, подметание, сбор и вывоз мусора и загрязнений, уборка и вывоз снега.

В перечень вошли семь внутризональных и пять перехватывающих плоскостных парковок общей площадью 27,7 тыс. кв. м. Речь идёт об объектах в районе дома № 68/2 по ул. Ленина, у здания № 7 по ул. Пермской, в районе дома № 1 по ул. Пушкина, вблизи зданий № 21 и 23 по ул. Попова, вблизи здания № 52 по ул. Белинского, у гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13 и в районе дома № 25 по ул. Попова, а также в районе экстрим-парка, остановки «Разгуляй», зданий № 39 и 45 по ул. Мира и в районе дома № 1 по ул. Локомотивной.

Стоимость работ оценили в 4 млн руб. Начальная сумма цен единиц услуги составляет 700,1 руб. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года. Как указано на сайте госзакупок, победителя определят 15 апреля.

Осенью 2025 года подрядчиком по обслуживанию парковок был определён индивидуальный предприниматель Янис Вишняускас. Он должен был выполнять работы с момента заключения контракта до 30 ноября. Договор был заключён по начальной цене (13 млн руб., начальная сумма цен единиц услуги — 692 руб.). В перечень объектов входило 13 парковок, однако в марте власти Перми приняли решение отказаться от использования площадки по ул. Окулова, 12 в качестве платной муниципальной внутризональной плоскостной парковки и передать участок строителям.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.