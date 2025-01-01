Определён подрядчик по содержанию платных парковок в Перми Контракт будет подписан по начальной цене Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми выбрали подрядчика для комплексного содержания 13 платных плоскостных парковок. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем был признан индивидуальный предприниматель Янис Вишняускас.

По данным госзакупок, всего на участие в конкурсе поступило две заявки, одна была отклонена из-за несоответствия требованиям. Начальная цена контракта составляла 13 млн руб., начальная сумма цен единиц услуги — 692 руб. Участник, выбранный победителем, предложил выполнить работы за 692 руб. за единицу.

В перечень обслуживаемых плоскостных парковок вошли восемь внутризональных и пять перехватывающих. Их общая площадь — почти 29 тыс. кв. м. Летнее содержание включает в себя подметание, сбор и вывоз мусора и загрязнений. Зимнее — уборку и вывоз снега и мусора. Контракт будет заключён на год.

По данным СБИС, ИП Вишняускас Янис Юрьевич был зарегистрирован в 2017 году в Перми. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, а также ещё 19 направлений. ИП принимал участие в 52 торгах, из них выиграл 43. Основным заказчиком является МКУ «Содержание объектов благоустройства».

