Содержание 13 платных парковок в Перми оценили в 13 млн рублей После окончания снегопада объекты должны очищаться в течение трёх часов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермская дирекция дорожного движения ищет подрядчика для содержания 13 платных парковок на территории Перми. Контракт планируется заключить на год. Начальная стоимость составляет 13 млн руб.

Как указано на сайте госзакупок, заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября. Дата подведения итогов — 23 октября.

В перечень обслуживаемых плоскостных парковок вошли восемь внутризональных и пять перехватывающих. Общей площадью почти 29 тыс. кв. м.

В частности, подрядчик должен будет обслуживать внутризональные парковки в районе дома № 68/2 по ул. Ленина площадью 1,2 тыс. кв. м, восточнее здания № 7 по ул. Пермской площадью 1,3 тыс. кв. м, в районе дома № 1 по ул. Пушкина — 1 тыс. кв. м, вблизи зданий № 21 и 23 по ул. Попова — 1,7 тыс. кв. м, вблизи здания № 52 по ул. Белинского — 470,4 кв. м, круглосуточную парковку с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13 — 9,2 тыс. кв. м, парковку в районе дома № 12 по ул. Окулова — 1,2 тыс. кв. м и в районе дома № 25 по ул. Попова — 2,4 тыс. кв. м.

А также перехватывающие плоскостные парковки: в районе экстрим-парка площадью 1,8 тыс. кв. м, в районе остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка — 1,3 тыс. кв. м, круглосуточные парковки в районе здания № 39 по ул. Мира — 1,3 тыс. кв. м, в районе дома № 45 по ул. Мира — 2,4 тыс. кв. м и в районе дома № 1 по ул. Локомотивной — 3,3 тыс. кв. м.

Летнее содержание включает в себя подметание, сбор и вывоз мусора и загрязнений. Зимнее — уборку и вывоз снега и мусора. Уборку снега подрядчик должен производить в течение суток после окончания снегопада, по заявкам заказчика, после окончания снегопада территория каждой парковки должна быть убрана не позднее чем через три часа, при ночном снегопаде уборка производится до 9 часов утра. При гололёде должна осуществляться подсыпка противогололёдными материалами.

Начало оказания услуг — с даты заключения контракта. Срок окончания — 30 ноября 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми с ноября повысится стоимость парковки в двух тарифных зонах: № 101 и 103. Мониторинг показал, что уровень занятости зоны № 101 составил более 90%, а в № 103 — 89%, в связи с чем было принято решение о повышении тарифов на 10 руб. — с 20 до 30 руб. и с 30 до 40 руб. соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.