В ноябре в Перми повысится стоимость парковки в двух тарифных зонах Изменения коснутся зон №101 и 103

Константин Долгановский

В сентябре МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» провело мониторинг заполняемости парковочных зон. Выяснилось, что уровень занятости тарифной зоны № 101 составил более 90%, а в № 103 — 89%, в связи с чем было принято решение о повышении тарифов на 10 руб.

С 10 ноября 2025 года стоимость часа на платных парковках в тарифной зоне № 101 повысится с 20 до 30 руб., а в зоне № 103 — с 30 до 40 руб.





«Это позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в этих зонах и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города. Таким образом, тарифная зона № 103 будет объединена тарифной зоной № 102», — написано в сообщении.





Ранее «Новый компаньон» также писал о методике расчёта стоимости платных парковок , которое правительство Пермского края утвердило летом 2025 года. Согласно документу, максимальная цена часа стоянки составляет 100 руб.





Кроме того, стоимость парковки теперь зависит от занятости парковочных мест. Если платные автостоянки заполняются на 70-85%, цена может меняться в зависимости от спроса и предложения.





Для расчётов применяются специальные формулы, которые помогут определить максимальную занятость в тарифных зонах. На основе этих данных власти будут решать, нужно ли повышать или понижать цену за парковку. Отмечается, что мониторинг будет проводиться один раз в квартал.

