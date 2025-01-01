Максимальная стоимость парковки в Перми может достигнуть 100 рублей в час Власти разработали методику расчёта стоимости паркинга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края утвердило методику расчёта стоимости платных парковок. Максимальная цена за час стоянки теперь составляет 100 руб. Соответствующий документ был опубликован на сайте краевого правительства.

Стоимость парковки будет зависеть от того, насколько заняты парковочные места. Если парковки заполняются на 70-85%, цена может меняться в зависимости от спроса и предложения. Для этого будут использовать специальные формулы, которые помогут определить максимальную занятость в тарифных зонах.





На основе этих данных власти будут решать, нужно ли повышать или понижать цену за парковку. Отмечается, что мониторинг будет проводиться один раз в квартал.





«Мониторинг может производиться как в отношении всех парковок одной тарифной зоны, так и произвольной совокупности кварталов в пределах тарифной зоны в целях анализа неравномерности максимальной заполняемости парковок и выявления необходимости дополнительных тарифных зон», — отмечено в документе.





Кроме того, в документе рекомендовано местным властям муниципалитетов Пермского края использовать эту методику для определения цен на платные парковки.

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