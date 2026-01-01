В Перми одной платной парковкой стало меньше Мэрия передала площадку на Окулова, 12 строителям

Зарина Ситдикова

Как выяснил «Новый компаньон», власти Перми приняли решение отказаться от использования площадки в 1,2 тыс. кв. м по ул. Окулова, 12 в качестве платной муниципальной внутризональной плоскостной парковки.

Мэрия разрешила использовать земельный участок строителям.

«С 6 марта 2026 г. вступило в силу постановление администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2015 № 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок общего пользования местного значения города Перми». Оно подразумевает прекращение использования платной муниципальной внутризональной плоскостной парковки общего пользования местного значения в районе дома №12 по ул. Окулова. Решение принято в связи с отказом МКУ «Пермблагоустройство» от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в целях предоставления разрешения на размещение площадки для строительной техники и строительных грузов», — ответили в администрации на запрос «Нового компаньона».

Напомним, платная парковка на ул. Окулова, 12 (тарифная зона №201) начала действовать с 5 мая 2025 года. В октябре 2025 года Пермская дирекция дорожного движения объявила о поиске подрядчика для содержания 13 платных парковок на территории Перми. В их числе была внутризональная парковка в районе дома № 12 по ул. Окулова.

