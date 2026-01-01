В Перми одной платной парковкой стало меньше 

Мэрия передала площадку на Окулова, 12 строителям

Платная парковка зона 102

  Зарина Ситдикова

Как выяснил «Новый компаньон», власти Перми приняли решение отказаться от использования площадки в 1,2 тыс. кв. м по ул. Окулова, 12 в качестве платной муниципальной внутризональной плоскостной парковки.

Мэрия разрешила использовать земельный участок строителям.

«С 6 марта 2026 г. вступило в силу постановление администрации города Перми «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2015 № 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок общего пользования местного значения города Перми». Оно подразумевает прекращение использования платной муниципальной внутризональной плоскостной парковки общего пользования местного значения в районе дома №12 по ул. Окулова. Решение принято в связи с отказом МКУ «Пермблагоустройство» от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в целях предоставления разрешения на размещение площадки для строительной техники и строительных грузов», — ответили в администрации на запрос «Нового компаньона».

Напомним, платная парковка на ул. Окулова, 12 (тарифная зона №201) начала действовать с 5 мая 2025 года. В октябре 2025 года Пермская дирекция дорожного движения объявила о поиске подрядчика для содержания 13 платных парковок на территории Перми. В их числе была внутризональная парковка в районе дома № 12 по ул. Окулова.

