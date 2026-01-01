Пермская пиццерия Novopomodoro открылась на улице Ленина Заведение искало новое постоянное место почти год

фото с сайта пиццерии Novopomodoro

Пермская пиццерия Novopomodoro открылась в новой локации — на ул. Ленина, 26. Как сообщили представители ресторана, «стройка закончилась, и Novopomodoro уже ждет пермяков на пиццу из дровяной печи по новому адресу». График работы заведения на новом месте остаётся прежним — ежедневно с 12:00 до 22:00.

Напомним, пиццерия Novopomodoro открылась в помещении на ул. Пермской, 84 (где раньше работало кафе «Хорошая собака») в конце 2020 года. Проект запустили создатели пиццерии Toropomodoro и бара «Совесть».

В апреле 2025 года пиццерия Novopomodoro закрыла двери для посетителей — владельцы объявили о временной приостановке проекта из-за реконструкции здания. После закрытия пиццерии элементы интерьера были отправлены на склад, а команда проекта начала поиск нового помещения для работы.

Временно в режиме доставки заведение работало на ул. Газеты «Звезда», 21а.

Ресторан Toropomodoro продолжает работать на ул. Ленина 44.

