Алина Наумова Пермская пиццерия Novopomodoro открылась на новом месте Теперь заведение находится на улице Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Временно закрывшаяся недавно пермская пиццерия Novopomodoro открывается в новой локации — по ул. Газеты «Звезда», 21а.

Как сообщили представители ресторана в официальной группе ВКонтакте, по новому адресу можно забирать свои заказы или оформить доставку. В локации представлена зона ожидания, где можно не только подождать свой заказ, но и съесть заказанную пиццу.





График работы заведения на новом месте остаётся прежним — ежедневно с 12:00 до 22:00.





Напомним, в начале апреля 2025 года пиццерия Novopomodoro закрыла двери для посетителей — владельцы объявили о временной приостановке проекта из-за реконструкции здания пиццерии. В предыдущей локации — по ул. Пермской, 84 — ресторан проработал ещё месяц в привычном для гостей графике. После закрытия пиццерии элементы интерьера были отправлены на склад, а команда проекта начала поиск нового помещения для работы.





Ранее также сообщалось , что в Перми разрешили реконструкцию двухэтажного здания 19 века — на территории, входящей в границы объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр». Речь идёт об объекте административного назначения по ул. Пермской, 84а, где ранее располагалась пиццерия Novopomodoro.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.