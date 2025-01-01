Выдано разрешение на реконструкцию здания 19 века в Перми с зоной отдыха на крыше Исторический объект входит в границы ОКН «Губернский центр» Поделиться Твитнуть

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми разрешили реконструкцию двухэтажного здания 19 века — на территории, входящей в границы объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр». Речь идёт об объекте административного назначения по ул. Пермской, 84а.

Разрешение на реконструкцию было выдано краевым минимущества индивидуальному предпринимателю Людмиле Гилёвой 28 марта.

Реконструкция включает в себя демонтаж пристройки, обновление главного корпуса и строительство двух новых. Помимо этого, застройщик обустроит эксплуатируемую кровлю с зоной отдыха и мансардный этаж с панорамными оконными проёмами. На проект было выдано положительное заключение историко-культурной, а затем строительной экспертизы.

Ранее также сообщалось, что расположенная в здании пиццерия Novopomodoro с 30 апреля закрывает двери для посетителей в связи с реконструкцией. Команда проекта начнёт поиск нового помещения для работы, до этого момента заведение продолжит работать в соседнем здании.

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