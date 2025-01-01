Алёна Бронникова В Перми одобрили реконструкцию исторического здания с созданием зоны отдыха на крыше Объект находится на территории достопримечательного места «Губернский центр» Поделиться Твитнуть

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на реконструкцию исторического здания по ул. Пермской, 84а в Перми 10 января получили положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Заключение выдало московское ООО «Строительство. Экспертизы. Проекты». Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Людмила Гилёва, занимающаяся арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Проект подготовлен пермской компанией «Научно-производственное проектно-конструкторское бюро».

О планах по реконструкции здания, находящегося в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр», стало известно в марте. Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на планируемые работы.

Кирпичное двухэтажное здание в стиле провинциального классицизма построили во второй половине 19 века. Здание нежилое, в нём расположены кафе и офисы. Реконструкция включает в себя демонтаж пристройки, обновление главного корпуса и строительство двух новых (в два и четыре этажа). Также запланировано устройство эксплуатируемой кровли с зоной отдыха, мансардного этажа с панорамными оконными проёмами. Здание будет оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

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