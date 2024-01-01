Алёна Бронникова После реконструкции на кровле исторического здания в Перми появится зона отдыха Проект одобрен государственной историко-культурной экспертизой Поделиться Твитнуть

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию исторического здания на ул. Пермская, 84а в Перми, находящееся в границах территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — достопримечательного места «Губернский центр». Документ был опубликован 14 марта на сайте краевой Госинспекции по охране ОКН.

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

Кирпичное двухэтажное здание в стиле провинциального классицизма построили во второй половине 19 века. По оценке экспертов, его текущее состояние оценивается как удовлетворительное. Проектная документация была подготовлена пермской компанией «Студия М». Сейчас дом нежилой, в нём расположены кафе и офисы.

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект предусматривает демонтаж пристройки, которая была возведена позже, обновление главного корпуса без изменения его существующих габаритов и строительство двух новых корпусов вдоль основной линии фасада и в глубину участка: корпус № 2 высотой в два этажа и административный корпус № 3 в четыре этажа. Также запланировано устройство эксплуатируемой кровли на двухэтажном корпусе, мансардного этажа в корпусе № 2 с панорамными оконными проёмами, имитирующими слуховые окна, и технического подвального этажа для инженерных сетей и котельной. Здание будет оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

Эскизный проект реконструкции здания по ул. Пермской, 84а, ООО "Студия М" / Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края





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