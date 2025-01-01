Алина Наумова В центре Перми закрывается ресторан Novopomodoro Закрытие заведения связано с реконструкцией здания Поделиться Твитнуть

Пермская пиццерия Novopomodoro закрывает двери для посетителей. Владельцы объявили о временном закрытии проекта из-за реконструкции здания на ул. Пермская, 84, где сейчас расположена пиццерия. Информация об этом появилась в официальной группе заведения во Вконтакте «Novopomodoro».

После закрытия пиццерии элементы интерьера будут отправлены на склад, а команда проекта начнёт поиск нового помещения для работы. В то же время, до открытия новой локации заведения, Novopomodoro продолжит работать в соседнем здании, предлагая гостям услуги доставки и самовывоза пиццы. Детали о новом формате работы пока не раскрыты.

До дня закрытия пиццерия продолжит работу в привычном режиме. Согласно данным сервиса 2ГИС, заведение открыто ежедневно с 12:00 до 22:00, без выходных. В таком режиме Novopomodoro будет работать ещё 4 недели — до среды, 30 апреля. По словам авторов проекта, уже в майские праздники ресторан прекратит свою деятельность в привычном пермякам месте.

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